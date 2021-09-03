Стоимость госконтрактов разрешили увеличивать до 30%

В связи с удорожанием строительных материалов государственным заказчиком разрешается увеличение цены действующих госконтрактов, заключенных до 1 июля 2021 года, на 30%.

Такое постановление принято 2 сентября на заседании правительства Севастополя.

— Подрядчиком производится перерасчет сметы контракта по методике, доведенной Минстроем России. Это подтверждается положительным заключением госэкспертизы, после отдельным постановлением правительства Севастополя по каждому пересчитанному госконтракту принимается решение о даче возможности госзаказчиком увеличить цену госконтракта до 30%, — доложил проект документа директор капстроя Илларион Гапицонов.

По его словам, постановление принято, чтобы поданные в корректировку объекты ФЦП дополнить недостающими средствами.

И.Гапицонов также сообщил, что все действующие госконтракты уже «пошли в экспертизу».