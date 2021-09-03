Шесть деревьев получат статус памятника природы регионального значения

Шесть старовозрастных деревьев получат особый статус памятника природы. Об этом 2 сентября на заседании правительства города сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Отметим, что шесть — это не количество уникальных деревьев, а число охранных объектов, в которые они включены. Деревьев на самом деле больше.

По словам Ю.Гавриловой, речь идет о перераспределении полученной экономии средств и направлении ее на реализацию закона города Севастополя от 09.09.2019 №544-ЗС «Об утверждении перечня перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя».

Ю.Гаврилова сказала, что сейчас идет выявление таких объектов, назвав 200-летний платан Палласа в Терновке и дубы «Стражи Бельбека» (деревьям 575 и 519 лет).

Напомним, что в приложении к закону упоминаются также можжевельник высокий «Патриарх Тавриды» (возраст свыше 2000 лет) и 400-летняя фисташка (оба на мысе Сарыч), Озерные дубы (у села Озерное, 570 и 446 лет), две фисташки у села Камышлы (371 и 480 лет).

По седьмому объекту — фисташкам в бухте Омега — уже выполнены геодезические работы.