Подозреваемый в нападении на банк в Крыму иностранец задержан в Петербурге

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в курортном поселке под Феодосией, сообщает МВД по Республике Крым.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из Феодосии при содействии оперативников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в разбойном нападении. По имеющейся информации, злоумышленник ворвался в помещение банковского отделения в поселке городского типа Орджоникидзе в Феодосии. Внутри в это время находились пожилая посетительница и две сотрудницы банка — операционист и кассир. Угрожая им применением похожего на пистолет предмета, подозреваемый закрыл дверь изнутри и похитил из кассы 484 тысячи рублей, 2 тысячи долларов и 725 евро», — говорится в сообщении.

Оперативники установили местонахождение злоумышленника в Санкт-Петербурге. В ходе обыска изъяты вещественные доказательства, в том числе муляж боевого пистолета. Мужчина дал признательные показания. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на погашение многочисленных кредитов.

Задержанный — гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее был неоднократно судим на территории своего государства, в том числе за разбойное нападение и кражи из квартир.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.