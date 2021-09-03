Оценят качество укладки брусчатки

Прокуратура Севастополя проводит проверку сведений, опубликованных в социальных сетях и СМИ, о некачественной кладке мостовой на автомобильной дороге по улице Суворова.

Работы выполняет ООО «Крымстроймост» в соответствии с государственным контрактом с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Прокуратура даст оценку качеству проведенных работ, полноты обеспечения мер безопасности пешеходов, прежде всего детей, обучающихся в ГБОУ «Гимназия №1 им.Пушкина», а также действий заказчика в части контроля исполнения госконтракта. К проведению проверки привлечены специалисты ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.