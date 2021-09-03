Осенью «Комета» стала дешевле

В преддверии окончания сезона навигации оператор «Кометы» принял решение снизить стоимость проезда на маршруте Севастополь – Ялта.

С 4 сентября стоимость билетов класса «Стандарт» составит 500 рублей, «Комфорт» — 800 рублей, детских (от 2 до 14 лет) — 200 рублей.

Перевозки будут выполняться до 30 сентября.

Билеты можно приобрести в кассах Севастопольского и Ялтинского портов, на официальном сайте оператора перевозок kometaexpress.ru и в мобильном приложении «Комета».