Мелких сельхозпроизводителей лишают господдержки

По новым правилам субсидии из бюджета Севастополя на строительство и реконструкцию теплиц получат только крупные сельхозпредприятия.

Ошибка это или умысел, попыталась разобраться «Севастопольская газета».

Дискриминационное постановление

Постановление городского правительства о внесении изменений в другое постановление «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, в том числе плеточных теплиц, весенних, осенних, зимних теплиц» принято 19 августа. Город обещает возместить производителям половину затрат за ввод в эксплуатацию новых и модернизированных площадей теплиц в 2021 году площадью в 3 га, в 2022-м — в 1 га при урожае овощей закрытого грунта в количестве 0,5 тысячи тонн. Нормальным языком — это 500 тонн. Из списка сельхозпроизводителей исключены граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. И это при том, что 40% паевых земель в Севастополе имеет размер 0,7 га и всего 20% — больше гектара.

По словам президента ассоциация фермеров и земледельцев «Севастополь» Татьяны Писаненко, подписанное постановление ущемляет права 60% держателей сельскохозяйственных паев Севастополя.

Не выдержат конкуренции

Мнение людей, ведущих личное подсобное хозяйство и лишенных теперь государственной поддержки, единодушно: документ разработан не для них.

— Для мелкого производителя — это смерть. Искусственно созданную конкуренцию никто не выдержит, маленькие хозяйства рухнут. Севастополь — не материковая Россия и даже не Крым, здесь земли нет. Чтобы небольшие хозяйства заработали, нужно создавать условия: убрать жесткую систему отчетности или максимально ее упростить; оставить минимум бухгалтерии, добавить максимум помощи, — уверен Николай Тула — мелкий сельхозпроизводитель.

Н.Тула имеет два с половиной гектара земли в Байдарской долине, которая досталась ему в целинном состоянии. Он выращивает тыквы, дыни, арбузы, немного овощей, заложил сад.

По его словам, необходимо вернуться к опыту сельхоззаготовительных контор, которые могли бы выкупать излишки экологически чистой продукции у мелкого производителя и реализовывать ее на специальных местах на ярмарках.

Поддерживает коллегу и Т.Писаненко. Она задается вопросом: под кого написан этот документ?

— Это либо ошибка, совершенная по неосведомленности, либо умысел, — полагает президент ассоциации севастопольских фермеров и земледельцев.

Особенность распределения земельных паев в Севастополе в 90-х годах состояла в том, что выделяли по 0,7 га. Более крупные участки в Байдарской долине и на Северной стороне имели площадь в 1-2,5 га.

По ее словам, чтобы на трех гектарах земли построить современные теплицы, необходимы огромные деньги. Это под силу только крупным производителям.

— Нам абсолютно точно надо поддерживать малые формы предпринимательства в сельском хозяйстве. У нас хорошие возможности для выращивания овощей как в грунте, так и в теплицах. Мы могли бы производить достаточно органических овощей и фруктов по доступным ценам, необходимых рынку. В свое время Севастополь более чем наполовину обеспечивал себя овощами, — считает Т.Писаненко.

Ассоциация фермеров и земледельцев «Севастополь» совместно с ведущими профильными НИИ России разработала для малых сельхозпроизводителей, работающих на участках земли 0,5-0,7 га, реальные бизнес-планы по выращиванию органической овощной продукции открытого грунта с рентабельностью в 145%. Т.Писаненко уверена, что реализация этих планов поможет ввести в оборот большое количество региональных сельхозпаев, даст возможность достойного заработка собственникам земель, а жители города получат качественные овощи и фрукты, выращенные в Севастополе.

Надежда на депутатов, ФАС и прокуратуру

За помощью в установлении справедливого распределения средств в сфере сельского хозяйства фермеры намерены обратиться в постоянный комитет по экономике и непосредственно к депутатам Законодательного собрания. Также они составили обращение в адрес губернатора с просьбой пересмотреть некоторые пункты постановления.

При этом фермеры настроены крайне решительно: если не поможет, будут обращаться в ФАС и прокуратуру.

Встречное предложение севастопольских аграриев — площадь для сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей от 0,03 га, а площадь для личных подсобных хозяйств — от 0,01 га.