За лето по Крымскому мосту проехало более двух миллионов машин

За три летних месяца Керченский пролив по мосту пересекли 2,3 млн автомобилей, в том числе более 210 тысяч грузовиков и 19 тысяч автобусов.

Показатели автотрафика аналогичных периодов 2020 и 2019 годов превышены на 15% (1,9 млн машин) и на 2,2 % (2,25 млн машин) соответственно, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Среднесуточная интенсивность движения летом выросла в 2,2 раза по сравнению с весенним трафиком — до 25 тысяч автомобилей. Наибольшее количество автомобилей отправилось на полуостров 1 августа — 21 738. В обратном направлении — 20 августа — 20 260. Максимальный суточный показатель отмечен 1 августа: 35 840 транспортных средств в оба направления.

Согласно статистике, в выходные дни наблюдается увеличение транспортного потока. Менее загруженные дни недели — среда и четверг. Самый интенсивный месяц для моста — август.

В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехало более 16,7 млн автомобилей, в том числе более 2,1 млн фур и 186 тысяч автобусов.

За бесперебойное функционирование мостового перехода отвечают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.