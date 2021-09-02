Выделили деньги на восстановление Исторического бульвара

На завершение многострадальной реконструкции из федерального бюджета выделены дополнительные 110 млн рублей.

Тендер на выполнение работ по завершению строительства и реконструкции объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854-1855 гг. «Исторический бульвар» 1 сентября был размещен на сайте госзакупок.

Заказчик — московская публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Но почему-то телефон компании, указанный в конкурсной документации, оказался нерабочим.

На территории разрушенного прежними реконструкторами бульвара, кроме полного его восстановления и благоустройства (озеленения, организации доступной для маломобильных групп населения среды, устройства наружных сетей инженерно-технического обеспечения, сохранения объектов культурного наследия), будут проведены и работы по завершению строительства здания кинопавильона под центр «Корпус Рубо-Тотлебена»; ожидального павильона под туристический информационный центр; произведена реконструкция существующих зданий под мемориальный музей Ивана Папанина и под склад сувенирной продукции.

Общий срок исполнения контракта не должен превышать 6,5 месяца с даты его заключения. Победителя определят 1 октября.