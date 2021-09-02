Снесло палатку и повалило деревья

Ночью из-за непогоды спасателям пришлось эвакуировать семью туристов с пляжа в Любимовке и вызволять автомобили из-под рухнувших деревьев на пр.Генерала Острякова.

Около трех часов утра на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты поступил сигнал об аварийном дереве.

Спасатели поисково-спасательного отряда, прибыв на место, провели разведку, установили защитное ограждение. Для дальнейших работ потребовалась специальная техника. Информация была передана оперативному дежурному Единой диспетчерской службы и другим оперативным службам города. Работы были завершены в 3.45. В результате происшествия никто не пострадал.

Примерно в это же время помощь понадобилась семье, застигнутой внезапным штормом на диком пляже в Любимовке. Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали из труднодоступного места. Медицинская помощь не потребовалась. Работы были завершены в 3.52.

О других происшествиях пресс-служба Центра гражданской защиты Севастополя пока не сообщает.