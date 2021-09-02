Признаны годными к съемкам в космосе

Актриса Юлии Пересильд и режиссер Клим Шипенко признаны годными к полету на международную космическую станцию в составе экспедиции, которой руководит Антон Шкаплеров.

В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований командиров, а также участников космического полета основного и дублирующего экипажей МКС-66.

Решением комиссии космонавт Роскосмоса А.Шкаплеров, члены основного экипажа на Международную космическую станцию-66 Ю.Пересильд и К.Шипенко, а также дублирующий экипаж — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и режиссер Алексей Дудин признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья.

Старт космического корабля «Союз МС-19» с экипажем МКС-66 запланирован на 5 октября 2021 года. В космосе будут снимать кадры картины «Вызов». Ожидается, что Ю.Пересильд и К.Шипенко проведут на орбите 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

Напомним, что уроженец Балаклавы космонавт А.Шкаплеров — Герой России и Почетный гражданин Севастополя.