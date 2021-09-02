Присвоили имена 17 улицам, скверу и двум остановкам общественного транспорта

Соответствующее постановление о присвоении имен улиыам, скверу и остановке общественного транспорта принято 2 сентября на заседании правительства севастпооля.

Проект постановления подготовлен на основании рекомендаций межведомственной топонимической комиссии города Севастополя от 29 июля 2021 года, — сообщил директор департмента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его словам, в ходе заседания комиссии было принято решение о присвоении наименований 17 улицам города Севастополя, двум остановка общественного транспорта и одному скверу.

Все наименования согласованы с жителями и муниципальным образованиями, в границах которых расположены элементы улично-дорожной сети и планировочной структуры.

М.Жукалов также сообщил, что присвоение наименований позволит жителям получить регистрацию по месту жительства.

— Из переименованных улиц 5 будут названы именами ветеранов Великой Отечественной войны — Павла Будякова, краснофлотца Федорова, Михаила Марфина, капитана Дьячкова и сержанта Стрельцова. Одна улица названа в честь героя труда Александра Гальченко и две улицы – в честь сотрудников органов безопасности, отдавших жизнь в борьбе с международным терроризмом – Александра Байбутлова и Дениса Ракицкого. Кроме того, девять улиц получили наименования, выбранные жителями данных районов, — сообщил чиновник.

Он также пояснил, что присвоение наименований остановкам общественного транспорта, расположенных в районе западного берега Камышовой бухты, позволит департаменту транспорта внести их данные в реестр маршрутов регулярных перевозок и запустить автобусы по данному маршруту.

Скверу, расположенному в микрайоне Голландия, прсвоено имя ветерана Великой Отечественной войны, начальника Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, ученого, вице-адмирала Крастелева Михаила Андронниковича. Решение об этом принято на основании многочисленных обращений общественных организаций и жителей микрорайона Голландия об увековечивании памятника вице-адмирала.

Что касается остановки автобуса №105, то речь идет о присвоенном ей ранее названия «Улица братьев Манганари».