Предлагают сконструировать юбилейную награду в честь второй обороны Севастополя

Эскиз памятного знака «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941-1942 гг.» предложено составить жителям Севастополя. Им нужно выбрать варианты аверса, реверса и колодки.

Накануне юбилейной даты правительство города приняло решение об учреждении памятного знака. Выполнить его предполагается из металла, схожего по цвету с железом или гранитом. Окончательный вид эскиза должны составить жители Севастополя, выбрав из предложенных четырех вариантов аверса, трех вариантов реверса и семи колодок.

Проголосовать можно до 8 сентября включительно по ссылке — sev.gov.ru, авторизировавшись через портал госуслуг.

Также можно предложить свой вариант эскиза, направив его по электронной почте oborona80@sev.gov.ru.