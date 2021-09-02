Новый паром оказался призраком

Проще говоря, предоставляя исходные данные о состоянии транспортной инфраструктуры города компаниям-разработчикам, департамент транспорта выдал желаемое за действительное.

Так, в аналитической главе «Текущее состояние и проблемы организации регулярных перевозок...» черным по белому написано: «В данный момент уже приобретено пять катеров, поставка которых планируется в течение 2021 года. Кроме того, закуплен новый паром: в настоящее время он готовится к началу эксплуатации на новом маршруте Северная – Южная».

Про покупку катеров для Севастополя говорилось уже давно, а вот информация про уже приобретенный новый паром заинтересовала газету.

На официальный запрос редакции, где можно увидеть новый паром, подготавливаемый к работе на новой линии, дептранспорт ответил уклончиво, назвав данную информацию «описательной частью постановления», опубликованной исключительно в целях прохождения антикоррупционной экспертизы.

«Информация, указанная в запросе, является описательной частью проекта постановления правительства Севастополя об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Севастополе на 2021-2026 годы, размещенного на официальном сайте правительства Севастополя в целях проведения оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов», — сказано в ответе.

Более того, оказалось, что выделение субсидии из бюджета Севастополя на приобретение нового парома не предусмотрено.

Сейчас в Севастополе только один рабочий паром — «Адмирал Лазарев», второй — «Адмирал Истомин» стоит в ремонте. Согласно техзаданию, в сентябре ремонтные работы должны завершить, но в департаменте транспорта пока затрудняются назвать дату входа второго парома на линию.

Стоит напомнить, что в ближайшем будущем Артиллерийскую бухту ждет масштабная реконструкция, поэтому паромную линию «Артбухта – Северная» собираются закрыть, а запустить новую — с площади Захарова в Южную бухту.