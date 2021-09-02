Молодым людям выдают по три тысячи рублей на культурный отдых

Каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет может отправить заявку через портал госуслуг, зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и получить виртуальную электронную карту, на которую государство раз в год будет начислять средства для покупки билетов в музеи, театры и другие учреждения культуры.

Тратить деньги с «Пушкинской карты» на посещение включенных в программу культурных учреждений можно на территории всей страны.

В этом году на карту перечислят три тысячи рублей, в 2022-м и следующих — по пять тысяч. Деньги на карту будут начислять каждый год 1 января, пока ее обладателю не исполнится 23 года. Расходовать их можно в течение 12 месяцев.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, к проекту уже подключились 10 учреждений культуры города: Севастопольский академический русский драматический театр им.Луначарского, СевТЮЗ, Академический театр танца им.В.А.Елизарова, Севастопольский центр культуры и искусства, ДКР, музей-заповедник «Херсонес Таврический», Музей героической обороны и освобождения Севастополя, Российская государственная художественная галерея, музей «Подземный Севастополь», парк живой истории «Федюхины высоты».

Предполагается, что участниками программы могут стать более 40 тысяч молодых жителей Севастополя.