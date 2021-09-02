Ливень и ветер стали причиной обрыва проводов

После ливня, случившегося в ночь на 2 сентября, в послелках Адреевка и Кача работает оперативная бригада Севастопольэнерго, доложил на заседании правительства заместитель губернатора Николай Жигулин.

По его словам, ветром обломало ветви деревьев, которые упали на линии передач, что стало причиной обрыва.

Ориентировочный срок устранения — 13 часов, — сказал Н.Жигулин. Он также сообщил, что накануне была организована работа повышенного количества бригад по обследованию ливневых канализаций, поскольку падающие листья забивают ливнестоки.

— Все в штатном режиме, за исключением одиночных падений веток от сильного ветра. Сейчас все под контролем, — заверил Н.Жигулин, добавив, что до конца вечера сохраняется неблагоприятная погода.