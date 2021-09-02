Для выявления сухостоя инвентаризируют 120 гектаров

Для обнаружения сухостоя и деревьев, нуждающихся в обрезке, комплексно инвентаризируют 120 га территорий с зелеными насаждениями. Об этом 2 сентября на аппаратном совещании сообщила начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

— Будем взаимодействовать с ГБУ «Парки и скверы». То есть, для того, чтобы выявить на территории сухостой и деревья, которые нуждаются в обрезке, привлечем специализированные организации для проведения такой инвентаризации. Большая часть работ будет выполнена силами Севастопольского лесхоза, — доложила Ю.Гаврилова.

— И по итогам этой работы можно будет спилить все? Сухое, я имею в виду, — отреагировал на доклад губернатор Михаил Развожаев.

По словам Ю.Гавриловой, в итоге получился документ, который дает общую картину состояния зеленых насаждений по всему городу.