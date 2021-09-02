Деньги на компенсационное озеленение дадут при гарантии трехлетнего ухода за растениями

Выделение средств на компенсационное озеленение возможно только при условии поледующего трехлетнего ухода за высаженными растениями. Такое требование закрепили постановлением правительства Севастополя от 2 сентября.

По словам начальника Севприроднадзора Юлии Гавриловой, речь идет о реализации мероприятий Зеленого фонда.

— К нам обратились ГУПС «Пансионаты Севастополя» и ГУПС «Водоканал» для участия в программе компенсационного озеленения. На сегодняшний день по Зеленому фонду мы довели подведомственным учреждениям департаментов образования, здравоохранения и городского хозяйства средства на разработку проектов озеленения. Деньги на само озеленение выделим при обязательном условии, что в проект включено обеспечение последующего трехлетнего ухода, — пояснила Ю.Гаврилова.

По словам Ю.Гавриловой, выбор объектов озеленения определился в результате приема заявок от подведомственных учреждений: детских садов школ, больниц, объектов ГБУ «Парки и скверы». То есть там, где сами держатели территорий сочли необходимым провести озеленение.

Ю.Гаврилова также сообщила, что для профессиональной оценки проектов озеленения создана специальная комиссия.

Мы контролируем и помогаем коллегам при написании технических задваний и специально разработали ассортимент зеленых насаждений с разбивкой по территориям. Сам проект озеленения разрабатывался для оценки, где находятся коммуникации, чтобы не высаживались в тех местах, гле планируются какие-либо работы по благоустройству, — продолжила Ю.Гаврилова. Те, кто получил сейчас деньги на проектирование, потом получат средства на озеленение компенсационных фондов.

Правда, само озеленение будет выполняться осенью или следующей весной.

Губернатор Михаил Развожаев потребовал, чтобы на ближайшем аппаратном совещании продемонстрировали, как все это будет работать.

— Мы входим уже в стадию траты денег, — подчеркнул глава города.