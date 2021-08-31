За белую бабочку начнут штрафовать

В течение недели региональное отделение Россельхознадзора начнет проверки и выписку предписаний всем ответственным лицам за неисполнение требований законодательства по борьбе с карантинным вредителем.

— В 2021 году в Севастополе были выявлены 94 очага американской белой бабочки. В отношении лиц, которые допустили распространение данного карантинного объекта будут приняты меры реагирования. Кодексом об административно-правовых нарушениях предусмотрена административная ответственность для граждан от 300 до 500 рублей, для юридических лиц от 5 до 10 тысяч рублей, — рассказал главный государственный инспектор южного межрегионального отделения Россельхознадзора Игорь Грибанов.

Согласно законодательству, ответственными лицами за борьбу с вредителями являются собственники земельных участков или лица, у которых земля находится в пользовании. Непосредственно в городе, общественных местах — парках и скверах за борьбу с вредителями ответственность несет правительство города.

Россельзонадзором всем ответственным лицам были направлены письма, предупреждающие о необходимости проведения карантинным мер, а также выданы предостережения о невозможности нарушения обязательных требований законодательства.

На сегодняшний день проведение работ по опрыскиванию растений разрешенными или биологическими инсектицидами неэффективно. При выявлении очага заражения необходимо проводить обрезку, снимать паутинные гнезда и сжигать их.

По информации И.Грибанова, сама белая американская бабочка опасности не представляет. Зато ее гусеницы могут принести большой ущерб зеленым насаждениям. Несмотря на то, что частично поврежденное, потерявшее лиственный покров большое дерево выживет, то молодые, слабые или больные деревья могут погибнуть.