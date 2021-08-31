У туриста оказалась сильная аллергия на шершней

Спасатели эвакуировали с горы Бойка мужчину, который после укуса насекомого не мог самостоятельно передвигаться.

В 0.45, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в районе горы Бойка туристу требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно была направлена пять человек дежурной смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и сотрудники ГУ МЧС России по РК.

На месте выяснилось, что мужчину 1983 года рождения во время подъема на гору Бойка укусило насекомое, вероятно шершень, в следствии чего у него развилась аллергическая реакция. У туриста с собой были антигистаминные препараты, которые он своевременно принял. Однако, самостоятельно передвигаться он не мог и, опасаясь осложнений, обратился к спасателям.

Пострадавшего доставили к автомобилю супруги, от госпитализации мужчина отказался, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.