В сентябре начинают вакцинацию от гриппа

Сезонная вакцинация против гриппа начнется в Севастополе 1 сентября и продлится три месяца. Всего в этом году департамент здравоохранения планирует привить порядка 275 тысяч взрослых и детей.

Прививку от гриппа можно ставить детям с шестимесячного возраста

— В настоящий момент в город поступило более 79 тысяч доз вакцины от гриппа «Ультрикс квадри». Это одна из самых лучших вакцин, имеющихся на рынке Российской Федерации. Эта четырехкомпонентная вакцина представляет собой два компонента вирусов гриппа А и два — вирусов гриппа В, — объяснил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения города Сергей Грыга.

Привиться можно будет во всех взрослых и детских поликлиниках города, а также в мобильных пунктах, в которых в данное время проводится и вакцинация против covid-19. Помимо поликлиник, иммунизацию можно будет пройти в школах и детских садах.

По словам С.Грыги, вакцина во все мобильные пункты будет доставлена в самые ближайшие дни.

Рассказал эпидемиолог и как прививаться от гриппа людям, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции. Нормативными документами установлен месячный интервал между этим прививками.

— Месячный интервал отсчитывается после получения второго компонента прививки от covid или ревакцинации. Между выздоровлением от обычного инфекционного заболевания до вакцинации от гриппа необходимо выдержать две-четыре недели, — подчеркнул С.Грыга.

От вакцины против гриппа возможны незначительные побочные реакции, которые могут сохраняться в течение трех дней: легкое повышение температуры тела, болезненность в месте инъекции, покраснение, легкий зуд.

Прививку можно сделать в свободном режиме, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.