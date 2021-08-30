В бухте Капсель устроят фестиваль воздухоплавания

Около ста воздушных змеев, 300 дронов, пять гелиевых дирижаблей и шесть воздушных шаров поднимутся в небо над арт-кластером «Таврида» во время фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдет с 8 по 12 сентября в бухте Капсель под Судаком в Крыму.

Воздушные шоу дополнят выступления музыкантов, реконструкторов, актеров, поэтов и других молодых креативщиков.

Днем 9 сентября в небо над всей территорией фестиваля «Таврида.АРТ» запустят около 100 воздушных змеев разных форм, цветов, размеров. Среди них будут китайские драконы и один из самых больших воздушных змеев в мире — 30-метровый кит.

А вечером — арт-объекты «Человек, смотрящий в море» и «Ассоль» станут частью шоу дронов под аккомпанемент симфонического оркестра и диджеев. Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин обещает единое «иммерсивное шоу с полным погружением в атмосферу мира, любви и искусства на земле и в воздухе.

10 сентября, на рассвете и на закате, в небо поднимутся шесть воздушных шаров и пять непилотируемых семиметровых гелиевых дирижаблей.

Всего за пять дней фестиваля «Таврида.АРТ» в небо над бухтой Капсель запустят более 400 летательных аппаратов разных форм и конструкций, сообщили в пресс-службе фестиваля «Таврида.АРТ».