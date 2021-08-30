Ремонт в качинской школе обещают полностью закончить к 5 сентября, Орлиновской — к середине октября

В правительстве Севастополя доложили о почти завершившемся ремонте школы №13 в поселке Кача,, который неожиданно для городских властей оказался затянувшимся.

Заместитель губернатора Игорь Михеев 30 августа на аппаратном совещании отметил «поразительные изменения», которые он зафиксировал при посещении школы в субботу, 28 августа.

— Я уверен, что 1 сентября учебный процесс начнется без перебоев. Там остается только актовый зал доделать и два кабинета. Но мы проговорили темпы работ, и я думаю, что к пятому числу они все закончат, —пообещал И.Михеев.

По словам замгубернатора, все финансовые вопросы, касающиеся ремонта этой школы, также урегулированы.

На поручение все доделать за оставшиеся два дня, И.Михеев ответил, что планирует снова выехать в Качу, в соответствии с договоренностью с родителями и администрацией школы.

Как сообщала пресс-служба правительства Севастополя, летом в школе заменили систему отопления, однако контракт не предусматривал проведение ремонта после замены труб. Ведется служебная проверка по факту приемки школ. Необходимые средства для завершения ремонта оперативно выделены.

Что касается школы в селе Орлиное, то, по информации И.Михеева, учебному процессу там ничего не мешает. Все работы, которые ведутся, не связаны с перекрытием образовательных классов. Это кровля, актовый зал, пищеблок и подвальные помещения, которые наиболее пострадали от затопления в июне.

— Питание будет временно организовано в актовом зале. Пищеблок обещают закончить в течение полутора месяцев. Все это время подрядчик будет осуществлять подвоз, — доложил И.Михеев.

По его словам, спортивная инфраструктура в Орлиновской школе достаточно неплохо развита. Поэтому из-за закрытого спортивного зала проблем в школе быть не должно.

— Все работы предположительно будут завершены в середине октября, — сообщил И.Михеев, добавив, что кровлю начальной школы и спортивный зал планируют закончить до конца сентября.