Ремонт библиотеки СевГУ возобновят не ранее 2023 года

Ремонтные работы в научной библиотеке Севастопольского государственного университета планируется возобновить в 2023 году после доработки документации.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».

«По библиотеке начало работ планируется в 2023 году. Для успешной реализации проекта потребуется внесение существенных изменений в проектную документацию. Затраты на реализацию проектов будут определены по результатам прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации», — говорится в ответе на официальный запрос агентства.

Добавляется, что на год раньше — в 2022 году — планируется возобновить работы в общежитиях СевГУ на улице Университетской, где ремонт также начался и не был закончен.

Библиотека СевГУ — одна из крупнейших в Крыму. Организована в 1960 году, а в 1982 году размещена в специально построенном четырехэтажном здании площадью 4,2 тыс. кв. м. В настоящее время фонд библиотеки около 1,5 млн экземпляров учебной, научной и художественной литературы на разных языках — это книги, периодические издания, нормативно-техническая документация, книги в электронном формате, а также диссертации, авторефераты диссертаций и отчеты о научно-исследовательской работе.

Сейчас значительная часть фондов недоступна, так как с 2019 года здание библиотеки выведено на капитальный ремонт, но он был приостановлен. Компания, не справившаяся с объемом работ, внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

В мае 2021 года бывший проректор СевГУ осужден на шесть лет колонии строгого режима за получение взятки особо крупном размере за содействие подрядчику в заключении контрактов на реконструкцию учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета.