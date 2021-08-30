Осквернивших памятник Примирению подростков уже нашли

Молодые люди, прикурившие сигареты от Вечного огня, и девушка, снимавшая это на телефон, — оказались жителями Севастополя.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту осквернения мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой двое молодых людей прикуривают сигареты от Вечного огня мемориального комплекса, расположенного на берегу Карантинной бухты в Севастополе. Компания смеется и матерится.

Личности двух парней и девушки, осуществлявшей видеозапись, установлены. Это местные жители, учащиеся общеобразовательной школы и одного из севастопольских колледжей. Молодым людям по 16-17 лет.

В настоящее время выясняются сведения об условиях проживания, обучения и иные данные об указанных подростках.

Исходя из полученной информации, прокуратурой будет дана оценка полноты исполнения обязанностей, возложенных законодательством на родителей, образовательные учреждения, а также на органы опеки и попечительства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.