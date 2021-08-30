Очередной рост заболевания ковидом прогнозируют в середине сентября

На вопрос губернатора Михаила Развожаева, с чем это может быть связано, А.Кулагин ответил, что с возвращением людей из командировок.

— Опять же, детские коллективы собираются. Плюс еще идет изучение динамики в других странах — Соединенные штаты, Европа... И идет еще анализ прогнозирования нашей ситуации, — такое объяснение представил профильный вицегубернатор.

Однако за последнюю неделю, по его словам, заболеваемость в Севастополе ковидом снизилась на 13%. Выявление составило 1381 человек (неделей ранее было 1591). Сократились все наблюдаемые коэффициенты: суточный составил 0,63 (был 0,88), средненедельный темп прироста — 0.75 (был 0,92), коэффициент распространения — 0,84 (был 0.98), свободный коечный фонд — 17% (из 971 койки занято 810, свободно 161).

В отделении интенсивной терапии на сегодня — 63 человека, из них 3 — на ИВЛ. Количество заболевших в возрасте старше 65 лет составляет 360 человек (было 350). В стационарах находятся 87 детей, на амбулаторном лечении — 1243 (было 1490).

— Сейчас более сокращенный инкубационный период, поэтому если детские коллективы будут давать рост заболеваемости, будем наблюдать это даже не в середине сентября, а где-то концу первой декады, — продолжил доклад А.Кулагин.

За сутки на утро 30 августа выявлено 169 новых заболевших, умерли пять человек в возрасте от 55 до 88 лет.

Всего в Севастополе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 27 032 человека, выздоровели — 24 168, умерли 1015 человек.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, в Севастополе на сегодня первым компонентом привиты 130 тысяч населения, вторым — 118 тысяч, ревакцинировались 830 человек «Спутником лайт», в том числе 39% начеления в возрасте 60+.

Остаток вакцины в городе — 30 тысяч доз.