На социально-значимые некоммерческие проекты выделили больше 40 млн рублей

На поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций в бюджете города заложено 21,3 млн рублей. Об этом 30 августа на аппаратном совещании сообщил директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

Однако эту сумму удалось увеличить в два раза после того, как Севастпооль принял участие в конкурсе президентских грантов и добился софинансирования в пропорции один к одному.

Итоговая сумма поддержки на 2021 год составила 41,474 млн рублей.

Благодаря участию в этой программе стало возможным проведение регионального конкурса на основе лучших практик и рекомендаций фонда президентских грантов.

В этом году проведение конкурса полностью переведено на электронную платформу.

— Всего на конкурс 2021 года подано 80 проектов, заврашиваемое общее финансирование — более 150 миллионов рублей, — сообщил С.Бездольный, добавив, что в 2019 году было подано 67 заявок.

Он также сообщил, что в результате конкурсного отбора 32 некоммерческие организации Севастополя получат господдержку в форме субсидии на общую сумму 41,105 млн рублей.

Социально -значимые проекты будет реализовываться в следующих направлениях: социальная защита, охрана здоровья, сохранение исторической памяти, поддержка семьи и материнства, спорт, культура, образование.

Из 32 севастопльских проектов-победителей 12 впервые получат господдержку. Среди последних — те, что связаны с организацией деятельности студотрядов, проекты «Ты не один» (о психологической реабилитации лиц, перенесших ампутацию конечностей), «Бессмертный полк» (организация системной деятельности) и др..

Кроме того, в 2022 году будет реализован проект, связанный с 100-летием Степана Неустроева, с финальным мероприятием по открытию в Севастополе его бюста.

— Сегодня у нас 1015 некоммерческих организаций, из которых порядка 450 — социально-ориентированные, — сказал С.Бездольный

По его словам, сейчас проводится работа по заключению соглашений с победителями конкурса, финансирование проектов запланировано на сентябрь и будет проходить в течение года.