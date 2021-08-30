Ищут прикуривших от Вечного огня памятника Примирения

Молодые люди выложили в соцсетях видео, как прикуривают сигареты от Вечного огня памятника на ул.Катерной. Полиция и Следственный комитет ищут участников этого ночного инцидента.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, при мониторинге интернета выявлена видеозапись, на которой неизвестные молодые люди подкуривают сигареты от пламени Вечного огня памятника 100-летию окончания Гражданской войны на юге России. Происходящее комментируют с использованием нецензурной брани как сами молодые люди, так и девушка — автор видеоролика.

В настоящее время сотрудниками УМВД России по Севастополю устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Одновременно с полицией подростков — героев ролика, его автора и других участников ночного инцидента у мемориала 100-летию окончания Гражданской войны ищет и Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей было выявлено видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня, горящего на данном мемориальном комплексе. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом», — сообщила пресс-служба СК.

В настоящее время устанавливаются личности молодых людей. В ходе проверки будет дана не только принципиальная правовая оценка их действиям, но и обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются.

Мемориальный комплекс на ул.Катерной был открыт 22 апреля 2021 года. На 25-метровой стеле — Родина-мать, у ее подножия — Вечный огонь и фигуры бело- и красногвардейца. Территория вокруг памятника благоустроена и освещается в темное время суток.