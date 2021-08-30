День открытых дверей прошел с аншлагом

27, 28 и 29 августа сотни детей с родителями пришли в детский технопарк Севастополя на ознакомительную экскурсию и встречу с педагогами в надежде записаться на один из понравившихся квантумов.

В первый день работы случился невероятный аншлаг. Опасения родителей, не успеть записать своих чад в кружки, оказались обоснованными. Накануне нового учебного года руководством кванториума было объявлено, что количество мест в группах ограничено, временно приостановлен набор на популярные направления: «Космоквантум», «Хайтек» и «Квантошахматы». Кроме того, по итогам первого дня работы стартовый набор на математику и в подготовительную инженерную школу «#хочуШкодить» для детей от 6 до 9 лет также был закрыт.

— Сегодня у нас день открытых дверей. В течение трех дней мы записываем ребят на направления. Ажиотаж есть, особенно в первый день. Мы стартовали в 11 часов, но в 10 здесь уже была очередь, — рассказала «Севастопольской газете» специалист по СМИ детского технопарка «Кванториум» (Севастополь) Аза Пакарева.

День открытых дверей, которые закрыты

Так горько шутили родители, отстояв с детьми на солнцепеке в толпе почти час, не имея возможности попасть в кванториум. Люди стояли и ждали...

— Пришли записываться. Ребенку шесть с половиной лет. Сначала хотим все посмотреть и выбрать что-то по душе. Но не можем туда попасть. Сообщили, что сначала заходят дети старше 10 лет и те, которые знают своих педагогов. Все остальные столпились и стоим в неведении. Нам ничего не говорят. Здесь очень жарко. Организации нет. Это первое впечатление, и мы несколько разочарованы, — прокомментировала ситуацию Юлия Баннова.

Несмотря на то, что ребятам, которые уже прошли обучение и были переведены на следующий год в углубленные группы, записываться повторно необходимости не было, они все равно пришли на день открытых дверей. Родители нервничали, не имея четкой информации, смогут ли их дети продолжить обучение или по каким-то причинам будут отчислены, переведены в группы на другие направления или оставлены на повторное обучение.

Восьмилетний Александр Музыка из школы №19 записался на дополнительное обучение в прошлом году, прошел тестирование, год ходил на квантошахматы. Его родители рассказывают: «Мы переживаем, хотим убедиться, что нас не отчислили и мы продолжим заниматься. Вокруг обучения здесь большой ажиотаж. Поэтому пришли с документами. В прошлом году мы пришли тестироваться во второй день, а группы уже были набраны. Нас записали только потому, что мы учимся во вторую смену. С утра редко кто из малышей мог ходить на занятия. Ждем здесь с 10 утра».

Мама четырнадцатилетних Игоря и Димы Сурмы тоже волнуется, говорит, что ребята увлекаются робототехникой и программированием. До этого занимались в образовательной организации KIBERone, но это оказалось очень дорого.

— Занимались в KIBERone на проспекте Острякова, где и проживаем. Обучаться там очень накладно: за двоих приходится платить девять тысяч в месяц. А здесь бесплатно, — делится проблемой женщина.

Чтобы учиться, нужен сертификат

Волнения родителям добавила информация, что в этом году в Севастополе изменился перечень документов, необходимых для записи ребенка в кружки. Теперь нужен еще и сертификат дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет. Родителям, которые не смогли оформить документ онлайн, специалисты Регионального модельного центра дополнительного образования и сотрудники севастопольского кванториума обещали помощь в получении сертификата очно.

В 2019-2024 годах Минпросвещения проводит специальный проект, в который входит программа персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). По ней государство будет зачислять деньги не напрямую кружкам, а каждому ребенку на специальный сертификат. Сертификат дополнительного образования — это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет средств государства. Дело нужное, полезное, но, как всегда, непонятное для широких масс... Да и сроки оформления сертификата оказались такими, что получить его без нервотрепки не получается.

Можно и не попасть

В кванториуме работает 10 основных направлений, которые принимают детей с 10 лет. Также здесь действует подготовительная инженерная школа «#хочуШкодить», где занимаются ребята от 6 до 9 лет.

По словам А.Пакаревой, это одно из самых популярных направлений. Школа готовит детей к основным квантумам. Если попасть в инженерную школу, то в дальнейшем учиться будет легче. Программа для маленьких рассчитана на три года, но не все дети переводятся на следующий этап.

— У нас такая система, что только часть детей переводится на следующий уровень. Они тестируются и выводятся на следующий этап или переводятся на повторный уровень, или же на другое направление, — объяснила представитель кванториума.

По ее словам, опасность не записаться существует. Но в основном дети отсеиваются не потому, что сложные тестирования, а потому что банально недостаточно мест...

— Желающих очень много, и всех охватить, к сожалению, невозможно. Особенно сложно дело обстоит с ребятами младшего возврата. Мы пытаемся сохранять часть мест для ребят, которые придут не в первый, а в последующие дни. Некоторых сразу не записываем, тестируем, смотрим. Чтобы и у других ребят была возможность записаться. Оставляем для них такую возможность, — подчеркнула А.Пакарева.

На основных направлениях в группах занимается в среднем по 10-12 человек. В идеале на направлении работают два педагога. То есть в лучшем случае кванториум может принять на обучение чуть более двух сотен детей.

Как выяснилось, на «Хайтек» запись в этом году откроется в середине сентября. Там меняется педагог. На «Космоквантуме» из-за того, что педагог переходит на другую должность и будет руководить «IT-Кубом» в Гагаринском районе, записи тоже нет. Новую группу шахматистов пока не набирают, там будут заниматься только те, кто учился ранее.

Справка

Детский технопарк «Кванториум», открытый в Севастополе 2018 году, — это новый формат дополнительного образования, уникальная среда, предназначенная для развития технических навыков ребенка. На площадках, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, дети учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике.

Всего в Севастопольском детском технопарке «Кванториум» представлено 10 основных направлений: Аэроквантум; IT-квантум; VR/AR-квантум; Промробоквантум; Космоквантум; Мариквантум ; Энерджиквантум; Хайтек; Data-квантум; Медиаквантум. Также есть дополнительные направления: технический английский; математика; IT Science Art (дизайн); подготовительная инженерная школа «#хочуШкодить» для детей от 6 до 9 лет.

Занятия в кванториуме бесплатные.