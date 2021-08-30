50 тысяч рублей достались интернет-мошеннику

В полицию города обратился 58-летний мужчина, сообщив, что перечислил интернет-продавцу 50 тысяч рублей за запчасть к автомобилю. После получения денег продавец перестал выходить на связь. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать меры предосторожности при совершении покупок в интернет-магазинах, советует пресс-служба УМВД России по Севастополю. Следует помнить, что в качестве уловок используют сайты-двойники известных торговых интернет-платформ, лишь незначительно изменив доменное имя. Прежде чем осуществлять покупку,следует ознакомиться с отзывами о деловой репутации и надежности продавца. Слишком низкая стоимость предполагаемой покупки должна насторожить, как и требование внести всю стоимость товара в качестве предоплаты.

Никогда и никому не сообщайте конфиденциальные данные вашей банковской карты, получив эту информацию злоумышленники смогут похитить ваши деньги.

Если вы пострадали от дистанционного мошенничества или иного преступления, вам необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел МВД России или сообщить об этом по телефону 102.