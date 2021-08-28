Военные построят в Севастополе логистический центр

За 17 миллиардов рублей будет построен комплекс для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил. Часть построенного будет предназначена для коммерческой деятельности.

Минобороны РФ, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и ПАО «РНКБ банк» подписали в подмосковной Кубинке в рамках форума «Армия-2021» соглашение по условиям финансирования производственно-логистического комплекса в Севастополе для Вооруженных Сил РФ, сообщили ТАСС в военном ведомстве.

«На форуме «Армия-2021» подписано соглашение, которое определяет условия предоставления финансирования в размере 13,4 млрд рублей для создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений, оснащаемых соответствующим оборудованием и предназначенных для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил России, в том числе объектов производственной и инженерной инфраструктуры производственно-логистического комплекса в Севастополе», — отметили в МО.

В рамках концессионного соглашения Совфрахт должен на свои и заемные средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса, которые после окончания строительства будут переданы государству, а также объекты для коммерческой деятельности. Окончательная стоимость строительства составит около 17 млрд рублей.

Решением Президента РФ и по указанию министра обороны РФ на территории России будет построено 24 производственно-логистических комплекса. В настоящее время начата работа по строительству шести.

Что, где и когда построит в Севастополе Совфрахт

О том, что группа «Совфрахт» строит логистический комплекс в Севастополе, говорится с 2019 года.

«Инвестиционное соглашение подписано. Некоторые работы сделаны: мы находимся в стадии проектирования, геодезии — идут подготовительные работы. Начать заводить технику мы должны во втором квартале 2020 года. На реализацию проекта нам дано три года с сентября 2019 года. По условиям концессионного соглашения за это время мы должны зафрахтировать, построить, сдать в эксплуатацию», — рассказал ТАСС в кулуарах форума «Арктика: настоящее и будущее» глава правления АО «Совфрахт» Дмитрий Пурим декабре 2019 года. Комплекс площадью около 130 тысяч кв.м будет задействован для хранения невоенного имущества Минобороны и для коммерческой деятельности. Стоимость строительства 14 млрд рублей.

«Окончательной идеи по использованию коммерческой части пока не сформировалось, по части использования [площадей] Минобороны есть четкое техническое задание. По коммерческой части возможна складская деятельность, деятельность по хранению и продаже нефтепродуктов. Так как есть значительная морская территория, то, когда закончим обследование, будет ясно, возможно ли выращивать устрицы и так далее», — пояснил собеседник агентства.

В апреле 2021 года глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников, отчитываясь перед депутатами зак­собрания Севастополя, рассказал и о военном логистическом центре. По его словам, стройку АО «Совфрахт» будет вести в Инкермане, на территории, принадлежащей Черноморскому флоту. Завершить строительство планируется к 2022 году.

«С месяц назад было совещание у вице-губернатора Алексея Парикина с руководством данной компании. Проектирование идет полным ходом, сейчас находится на завершающей стадии. Уже подготовлена визуализация. Идет ограждение. Стройка будет идти, по заверению руководства, в рамках обозначенных сроков», — сообщил тогда депутатам В.Кирпичников.

На сайте АО «Совфрахт» о подписанном 28 августа 2021 года соглашении сказано, что производственно-логистический комплекс (ПЛК) «Севастополь» станет крупнейшим логистическим центром в Крыму, который займет площадь 137 га в районе Инкермана. Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 года.

На отдельном участке по согласованию с правительством Севастополя в эти же сроки будет возведен оптово-распределительный центр «Севастополь». ОРЦ позволит увеличить товарооборот и способствует развитию снабжения горожан и гостей города свежими продуктами. За счет использования железнодорожной, морской и автомобильной инфраструктуры ПЛК себестоимость на доставку продукции снизится, и появится возможность обеспечения крупных поставок продуктов по более выгодным ценам, что также должно сказаться на ценах в рознице магазинов города.

Справка

АО «Совфрахт» — крупнейший транспортно-логистический холдинг России.