Камни на мостовой укатают катком

На улице Суворова, около гимназии №1 имени А.С.Пушкина ремонтные работы сейчас в активной фазе. Два катка показательно утюжат свежеуложенный асфальт, экскаваторы усердно гребут землю у примыканий к тротуарам, рабочие разравнивают песок, которым засыпана брусчатка

Завершить ремонт всей улицы обещают до конца года, но важность именно этого участка определяется началом учебного года, до которого остались считанные дни.

Ходом ремонта улицы живо интересуются и ее жители, особенно брусчаткой, которую рабочие сначала сняли, а теперь возвращают на место. Есть даже мнение, что при этом исторические базальтовые камни заменили на гранитные, и теперь укладывают по неверной технологии, как обычную плитку, да еще на песок, который первый же ливень вымоет. Такое суждение директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павлу Иено прямо на объекте высказала жительница улицы Суворова Марина Салтыкова.

Однако глава департамента возразил женщине. По его словам, после демонтажа булыжники запаковали в ящики и вывезли на территорию ГБУ «Севавтодор». Там камни обработали специальным составом и возвратили обратно.

П.Иено также сообщил, что улица Суворова сейчас находится на особом контроле, в том числе и общественности.

— Когда приступали к ремонту этой улицу, была создана рабочая группа, в которую вошли, помимо главы района и депутатов Законодательного собрания, представители общественности.

— Мы сами хотим сделать эту улицу образцово-показательной, полностью сохранить ее аутентичный вид, — заверил П.Иено. По его словам, уже уложено порядка 80 тысяч кв. метров брусчатки, всего предстоит уложить 200 тысяч. То есть, замостят всю улицу Суворова. Укладку камня выполняет генподрядчик «Крымстроймост», сейчас работают шесть бригад.

Директор департамента также сказал, что на этот раз камни решили не резать, как это было на улице Василия Кучера, а сохранить в изначальном виде.

— Постарались привлечь тех специалистов, которые укладывали в Севастополе брусчатку раньше, – добавил он.

На вопрос «Севастопольской газеты», почему камни уложены буграми, П.Иено ответил, что работы еще не завершены, а подрядчик уже получил по этому поводу замечания.

— Локально мы выявляем эти замечания, и подрядчик будет их устранять: разбирать и перекладывать заново, — заявил транспортный чиновник.

По его информации, в финале дорогу укатают катком со специальными вальцами, что позволит уложенным вручную камням «улечься» ровно.

Помимо укладки брусчатки, на улице перекладывают инженерные коммуникации, ремонтируют наружное освещение и тротуары. Дополнительно на дороге будет предусмотрен заездной карман в районе Владимирского собора (усыпальницы) с парковочными местами.

— На сегодня, готовность объекта капитального ремонта составляет 30%.

К 1 сентября у гимназии будет полностью уложена брусчатка, выполнены примыкания, установлен светофор, нанесена пешеходная разметка. То есть доступность детей будет полностью обеспечена, — заверил глава департамента.

П.Иено напомнил, что работы ведутся с начала года, контракт был подписан в декабре 2020-го, но фактически к работам приступили только в мае. Причина — урегулирование вопросов, связанных с обеспечением сохранности объектов культурного наследия.

— Разработали недостающий раздел проекта, согласовали с Минкультом, после этого запустили в работу. Это касается в первую очередь участок примыкания к жилым домам, — уточнил П.Иено.