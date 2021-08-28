Андрей Граничка завоевал «золото» и установил мировой рекорд

Вторую медаль Паралимпиады в Токио завоевал севастопольский пловец. К «серебру» в комплексном плавании на 200 метров А.Граничка добавил «золото» на дистанции 100 метров брассом.

Он финишировал с результатом 1 минута 25,13 секунды, побив мировой рекорд.

Вторым финишировал испанец Антони Понсе Бертран (1’26,53’’), которому ранее принадлежал рекорд мира, третьим — китаец Ли Цзюньшэн (1’29,01’’).

А.Граничка занимается плаванием в севастопольском Центре адаптивного спорта «Инваспорт».

24-летний спортсмен — двукратный победитель и многократный призер чемпионатов мира и Европы, а также многократный чемпион России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, что севастопольские пловцы, даже столь высокого уровня, лишены возможности полноценно тренироваться в своем городе. Сейчас в Севастополе работают только два 25-метровых бассейна — флотский и при средней школе №24. 50-метровый бассейн филиала МГУ с 2020 года закрыт. Паралимпийцам приходится ездить на тренировки за 100 км в Евпаторию.