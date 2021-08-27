За свалку у Гончарного пришлось заплатить штраф в 14 миллионов рублей

Арбитражный суд Севастополя в полном объеме удовлетворил иск Севприроднадзора о взыскании с юридического лица вреда, причиненного почвам. Сумма взыскания составила более 14 млн рублей.

Несанкционированная свалка строительных отходов и грунта была выявлена у села Гончарное. По данному факту Севприроднадзор провел административное расследование, в ходе которого были отобраны пробы почв. Лабораторные исследования показали превышение в них содержания химических загрязняющих веществ.

Виновник — юридическое лицо — был найден и привлечен к административной ответственности. Также Севприроднадзор направил требование о возмещении ущерба в добровольном порядке. Но в указанный срок оно выполнено не было, поэтому природоохранный департамент обратился в суд.