В Терновке бык затоптал хозяина и забодал пастуха

В пригороде Севастополя произошла настоящая трагедия: один человек погиб, а второй госпитализирован с серьезными травмами.

Виновник происшествия — двухгодовалый бык — вместе с другими коровами и быками принадлежал семье, которая поселилась в Терновке еще в начале 90-х годов. Как рассказала «Севастопольской газете» местная жительница Валентина, семья всегда держала коров, продавала молоко, делала творог и сыр.

— Ничего не могу сказать, они — трудяги. Другое дело, что скотина ходила беспризорной, они ее не выпасали. Жителям села это всегда не нравилось: здоровенные откормленные быки ходят по селу, даже там, где играют дети! — поделилась женщина. По ее словам, несмотря на жалобы односельчан, ситуация никак не менялась. Правда для ухода за стадом был нанят работник. Александр — человек без определенного места жительства, и стал присматривать за скотиной.

В тот злополучный день за быком должен был приехать покупатель, потому выгонять его со всем стадом не стали, а привязали в конце улицы Зеленой, прямо напротив хозяйского дома. Но покупатель по какой-то причине не приехал. Хозяин пошел отвязывать быка, а тот сбил его и затоптал насмерть.

— Все случилось так быстро и фактически на глазах у людей, которые буквально напротив делали крышу. Прибежал врач, попытался сделать искусственное дыхание: нажал на грудную клетку, а она под руками просто провалилась. Ну и голова разбита была, — рассказывают очевидцы.

В это время в Терновке сотрудники МФЦ, ГИБДД и прочих госслужб проводили выездной прием. Они тоже стали свидетелями расправы быка над человеком.

Пастух пришел на место трагедии уже после и попытался увести быка, но разъяренное животное нанесло мужчине страшные травмы.

Пострадавшего госпитализировали в Первую горбольницу. К сожалению, навещать мужчину некому.