В Севастополе выберут 25-ю «Жемчужину…»

Первый раз летнюю красавицу выбрали в 1997 году. За многолетнюю историю проекта корону и ленту победительницы получали девушки из России, Украины, Молдовы и Латвии. В прошлом году победа в проекте досталась модели из Республики Татарстан Анну Семёновых.

В этом году на сцену «Жемчужины…» выйдут финалистка конкурса «Мисс Россия-2019» Анна Рудакова из Республики Мари-Эл, обладательница титула «Мисс Казань-2021» Ляйсан Тагирова из Татарстана, победительница конкурса «Королева туризма России-2021» Евгения Матвеева из Чувашии, победительница проекта «Краса Донбасса» Дарина Заднепрянная из Донецка и другие модели. Севастополь на празднике грации представит вице-мисс конкурса «Мисс Крым-2020», 1-я вице-мисс популярного проекта «Севастопольская красавица-2021» Наталья Скорикова.

Конкурс красоты «Жемчужина Черного моря» — это брендовый молодежный проект, который вносит свой вклад в развитие Севастополя, как культурного и туристического центра.

Он дает возможность участницам заявить о себе на самых престижных подиумах. Победительницы «Жемчужины…» были первыми на конкурсах «Мисс Россия», «Королева Украины», «Краса России», участвовали в конкурсах «Мисс мира», Мисс Вселенная», «Мисс Европа», в международных шоу грации в Доминиканской республике, Турции, Китае, Армении и в других странах. К примеру, на конкурсе красоты «Мисс Мира-2011» в Лондоне, победительница севастопольского международного фестиваля «Жемчужина Черного моря» Ярослава Куряча вошла в ТОП-15. Победительница конкурса «Жемчужина Черного моря-2012» Ольга Стороженко на конкурсе «Мисс Вселенная-2013» в Москве вошла в ТОП-16 этого престижного проекта.