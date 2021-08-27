В Херсонесе осень начнется 30 августа

Территория музея-заповедника с 30 августа по 1 октября открыта для посещения ежедневно с 9.00 до 20.00. В летнее время музей работал до 21.00.

Обновленное расписание опубликовано на официальном сайте музея. При этом допуск посетителей на территорию прекращается в 19.30.

Кассы на центральной, западной и восточной входных группах будут открыты с 9.00 до 19.30. Время работы экспозиционных и выставочных залов остается прежним — с 9.00 до 19.00.

Для желающих посетить службу в Свято-Владимирском кафедральном соборе вход на территорию осуществляется через центральные ворота (в соответствии с расписанием богослужений), сообщили в пресс-службе музея.