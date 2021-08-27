В Ботаническом саду КФУ распустились кувшинки

Более 20 сортов нимфеи гибридной и кубышка желтая зацвели в Ботаническом саду им.Багрова Крымского федерального университета.

«В этом году из-за погодных условий цветение кувшинок наступило позже обычного. Обычно оно приходится на июль-август и заканчивается к сентябрю, а сейчас активное цветение только началось», — рассказала младший научный сотрудник Ботанического сада КФУ Елена Кравчук.

На прудах распустились желтые, белоснежные, розовые и зеленые кувшинки. Все сорта в коллекции адаптированы к местным условиям и зимуют прямо в водоемах, так как не боятся даже небольшого подмерзания.

По прогнозам сотрудников ботсада, посетители смогут наблюдать цветение кувшинок до середины сентября, а затем начнется повторное цветение роз и распустится коллекция астры многолетней, сообщила пресс-служба университета.