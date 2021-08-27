Сколько стоит собрать первоклассника в школу

В среднем, в Севастополе, чтобы собрать сына в первый класс, родителям потребуется 18,2 тысячи рублей. Затраты на дочь-первоклассницу выше — 22,5 тысячи рублей. Такие данные приводит Крымстат.

По сравнению с предыдущим годом (июль 2021-го к июлю 2020 года) стоимость набора первоклассника для мальчика увеличилась на 3,4%, а для девочки — уменьшилась на 0,4%. Инфляция за этот период составила 7%.

Из всех субъектов Южного федерального округа собрать ребенка в школу дешевле в Республике Калмыкия (17 и 21 тысячу рублей соответственно). Дороже всего экипировка первоклассника стоит в Краснодарском крае (21,5 тысячи рублей), а первоклассницы — в Республике Адыгее (25,5 тысячи рублей).

Уточним, что расчет стоимости «набора первоклассника» производился Крымстатом по товарам, входящим в потребительскую корзину для статистического обследования за изменением потребительских цен. В информации приведена стоимость набора в ценах июля 2021 года в сравнении с июлем 2020 года.

Отметим, что самыми весомыми статьями расходов являются современные гаджеты, без которых трудно представить современную учебу. На смартфон придется выложить 5,8 тысячи рублей, планшет — 8,7 тысячи, ноутбук — 30 тысяч.

А вот праздничный букет из пяти цветов к Дню знаний по июльским ценам обойдется родителям в 390 рублей. Правда, 31 августа вы таких цен не найдете.