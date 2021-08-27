Россию будут пересаживать на электромобили

Документ касается практически всех категорий автомобилей — от легковых машин и автобусов до больших тягачей. В рамках концепции планируется к 2024 году выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций.

В документе сформулированы первоочередные задачи. В их числе — развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Важнейшее направление работы — поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам.

Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов. На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. Формирования новой отрасли, как ожидается, приведет к созданию не менее 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Справка

Продажи новых электромобилей в РФ в настоящее время остаются крайне низкими. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за I полугодие 2021 года в стране реализовано 552 новых электрокара (0,06% российского рынка легковых и малотоннажных грузовых автомобилей). Новый общественный электротранспорт в РФ выпускают КамАЗ и ГАЗ.