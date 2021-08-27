На завершение ремонта осталось пять дней

Прокуратура контролирует ход подготовки школы №13 к началу учебного года.

По поручению прокурора города Марка Большедворского организована проверка сведений, опубликованных в соцсетях и СМИ, о неготовности школы №13 в поселке Кача к началу учебного года.

Установлено, что в ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 имени трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина» в настоящее время не завершен капитальный ремонт системы отопления. Срок окончания данных работ согласно условиям государственного контракта — 31 августа 2021 года.

Поскольку в соответствии с требованиями законодательства выполнение ремонтных работ во время проведения занятий с детьми не допускается, учитывая скорое начало учебного года, прокуратурой Гагаринского района директору школы направлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Ход выполнения ремонтных работ находится на контроле, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.