Местный закон о гаражной амнистии действительно должны принять

С учетом местных особенностей субъектовый закон должен допустить к амнистии капитальные гаражи, построенные в Севастополе до 18 марта 2014 года, а также определить уточненный перечень необходимых для оформления документов и категории льготников.

Об этом «Севастопольской газете» рассказала заместитель начальника управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, начальник отдела организации, мониторинга и контроля Ани Папаянц.

Кто разработает местный закон?

— Федеральный закон предполагает принятие субъектового закона. Он сейчас планируется к разработке. У нас составлен план мероприятий, который утвержден правительством города. Конечным результатом проделанной работы станет принятие закона Севастополя о гаражной амнистии, — объяснила А.Папаянц.

По ее словам, местный закон должен быть готов к 1 сентября. На вопрос, успеют ли чиновники принять документ к указанному сроку, последовал уклончивый ответ, что Севреестр в подготовке принимает участие только в рамках своей компетенции, а именно в представлении предложений для разработки закона.

Три условия

Напомним, что федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены», он же «Закон о гаражной амнистии» вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 2026 года. Этот закон уже определил ограниченный перечень документов, которые понадобятся гражданам для оформления гаражей, список льготных категорий лиц, которые будут оформлять объект в собственность. Документ четко обозначил, что для регистрации прав заявителю нужно иметь решение кооператива о распределении ему гаража; справку о выплате пая в кооперативе; квитанции об оплате содержания и ремонта гаража в кооперативе; технический план на объект; заявление о проведении кадастрового учета и регистрации прав.

В документе особо подчеркнуто, что регионам разрешено закон дополнять, учитывая индивидуальные особенности, сложившиеся на данной территории. При этом гараж должен располагаться на муниципальной или государственной земле и быть построен до 2005 года.

А в Севастополе допустить к амнистии должны капитальные гаражи, построенные в Севастополе до 18 марта 2014 года. Но это должно быть прописано в местном законе.

— Самое важное, — подчеркнула зам­начальника Севреестра, — соблюсти три условия: гараж должен быть капитальным, построенным до 2014 года и не признан самовольной постройкой.

Местный колорит

Бесплатное оформление (без оплаты госпошлины) подразумевает получение свидетельства о собственности на земельный участок под гараж и сам гараж . Но местный колорит как раз и заключается в том, что большинство гаражей в Севастополе на земельном учете не стоят. Чтобы их узаконить, потребуется проведение кадастровых работ, а это стоит денег.

В федеральном законе предусмотрена норма, наделяющая региональные власти и муниципалитеты полномочиями по выполнению кадастровых и комплексных кадастровых работ в отношении объектов, попадающих под «гаражную амнистию». Как отмечают в Росреестре, это позволит снизить финансовую нагрузку на население. Но, похоже, кадастровые работы по определению границ земельного участка придется оплачивать самим севастопольцам.

— У нас планируется совещание с сообществом кадастровых инженеров и с представителями гаражных кооперативов, — объяснила А.Папаянц. — Помимо ФЗ №79 (Закона о гаражной амнистии) в силу вступили изменения, которые позволяют проведение комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных фондов.

Объясним, что это означает. Гаражным кооперативам выгоднее проведение комплексных кадастровых работ — на весь кооператив сразу, а потом уже — на каждый гараж по отдельности. Для комплексных кадастровых работ необходимо, чтобы все правообладатели объектов недвижимости в границах конкретной территории были согласны их финансировать. Если согласие будет достигнуто, нужно выбрать кадастрового инженера и заключить с ним договор подряда на выполнение именно комплексных кадастровых работ.

Гаражная амнистия дает возможность узаконить права на капитальные каменные гаражи. А как быть с построенными на рельефе гаражными кооперативами, в которых на одном фундаменте два гаража?

— Двухэтажные гаражи являются особенностью нашего региона, — говорит А.Папаянц. — Каким образом их узаконить, решится с учетом предложений и вопросов. Мы будем думать над ситуацией. Смотреть на материалы, документы, которые окажутся на руках граждан.

Что делать, если документы гаражного кооператива утрачены, тоже постараются придумать.

— Смерть председателя, потеря всех документов не являются препятствием к прекращению существования гаражного кооператива, — отметила А.Папаянц. — Перечень документов, определенный федеральным законом, также не является ограниченным. Достаточно будет членской книжки, чтобы прийти и подтвердить свое право на постановку на учет при оформлении земельного участка. Тем не менее мы продолжим работать над списком необходимых документов, поскольку он нуждается в уточнении.

Как считает замначальника Севреестра, по-хорошему каждый гаражный кооператив должен составить свой перечень документов.

— Для этого представителям гаражных кооперативов нужно всего лишь собраться и его проработать. Как говорится, идти на шаг впереди, — советует владельцам гаражей А.Папаянц.