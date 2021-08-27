Дело о лесном тайнике с фальшивыми деньгами расследовано и передано в суд

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в хранении и перевозке в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

По версии следствия, в марте – апреле 2021 года мужчина через интернет приобрел 70 поддельных пятитысячных купюр, заплатив более 100 тысяч рублей. Фальшивки он получил двумя посылками на почте и спрятал в лесной тайник в Балаклавском районе. Купюры он доставал частями и расплачивался за приобретенные товары.

Преступные действия мужчины были пресечены полицией. Тайник обнаружили, фальшивые деньги изъяли.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

О сообщниках обвиняемого в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя не упоминается. Но в апреле 2021 года за оборот фальшивых денежных знаков были задержаны трое мужчин. Полиция тогда сообщила, что фигуранты дела успели сбыть поддельных купюр на сумму 200 тысяч рублей, а 70 пятитысячных купюр были изъяты при их задержании из тайника.