Битва за льготный иммуноглобулин продолжается

Тема отсутствия в севастопольских аптеках ряда льготных лекарств остается актуальной, несмотря на неоднократные клятвенные заверения директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, что проблемы не существует.

Читатель «Севастопольской газеты», инвалид II группы Юрий Воробьев который месяц (и даже год) пытается добиться от департамента законного и жизненно важного иммуноглобулина. Его отчаянная борьба за выживание превратилась в «битву насмерть».

У самого Ю.Воробьева уже накопилась целая пачка писем от чиновников с извинениями за отсутствие в аптеках препарата и бесконечными обещаниями обеспечить инвалида лекарственным препаратом.

На самом деле, существующее положение вещей кардинально расходится с победными докладами руководства департамента.

— ...В течение до 15 дней мы должны приобрести лекарства. Мы подаем заявку, учреждение выписывает лекарство, заявку передаем на медсклад, который объявляет торги. Понятно, что в короткий срок торги не объявить, поэтому пытаются закупать по договору. Если препарат имеется в наличии у поставщиков, он привозится сегодня. Если в наличии нет, то сроки удлиняются, — именно так недавно докладывал на аппаратном совещании в правительстве города В.Денисов, назвав такой способ закупки точечным.

Однако Ю.Воробьеву неважно, как именно называется тот или иной способ закупки, ему важно получить лекарство и продолжить лечение, чтобы выжить.

— Судя по моему предыдущему опыту, на быстрое решение вопроса на городском уровне надежды мало, и я готовлю открытое письмо к Министру здравоохранения Российской Федерации, — в очередной раз обратился в «Севастопольскую газету» Ю.Воробьев.

К обращению он приложил копии своей переписки с департаментом здравоохранения и отделом льготного лекарственного обеспечения, которые уже складываются в увесистые тома.

«Уполномоченной организацией совместно с департаментом здравоохранения положены все силы на поиски поставщиков для скорейшей поставки иммуноглобулина в город Севастополь», — сообщается в одном из писем, вместе с заверениями, что лекарственный препарат производства компании «Микроген» поступил для Воробьева в аптеку на ПОР, 33.

Казалось, бы, наконец-то! Однако радость Ю.Воробьева оказалась преждевременной: он до сих пор так и смог получить рецепт.

«К сожалению, я ждал, ждал, но так и не получил уведомления на получение иммуноглобулина в аптеке на ПОР, д.33 и вынужден обратиться к Вам снова. Где сейчас находится рецепт на получение иммуноглобулина для продолжения моего лечения? Когда я наконец буду иметь возможность получить иммуноглобулин?» — снова взывает инвалид к медицинским функционерам.

И его можно понять — ожидание иммуноглобулина растянулось на этот раз на четыре безрезультатных месяца вместо 15 дней, о которых докладывал В.Денисов.

«Я болен тяжелым орфанным жизнеугрожающим заболеванием ХВДП (хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия), которому требуется периодическое иммуноглобулиновое лечение - каждые три недели. Однако уже 4(!) месяца я не могу получить иммуноглобулин для продолжения лечения. Это повторяется каждый год, и добиться получения иммуноглобулина удается только после публикации в СМИ моего открытого письма Министру здравоохранения РФ. Почему из года в год я должен «биться насмерть» за получение иммуноглобулина для продолжения моего лечения?» — не в силах сдержать возмущения инвалид.

Услышат ли его медицинские чиновники на этот раз?

Ранее «Севастопольской газете» удалось выяснить, что закупить иммуноглобулин для инвалидов Севастополя у ведущего российского производителя НПО «Микроген» невозможно из-за особым образом составленного техзадания госзакупки.