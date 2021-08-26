Лицензию можно оформить экспериментальным путем

В России начат эксперимент по упрощению выдачи разрешительных документов от МЧС, Минздрава, Росздравнадзора, Росаккредитации, Ростехнадзора, Ространснадзора, ФНС. Для получения лицензии документы можно подать через единый портал.

Сейчас чтобы получить разрешение, нужно собирать документы для разных ведомств, подавать их отдельно и ждать ответа от каждого из них. Для участников эксперимента весь процесс организован на единой платформе. Нужно выбрать необходимую лицензию и подать документы через единый портал. После этого заявки в разные ведомства будут сформированы автоматически.

О том, как и для чего проводится эксперимент, рассказала заведующий кафедры административного и служебного права Южно-Российского института управления РАНХиГС Леся Душакова.

— Ситуация ограничительных мер, возникшая в связи с пандемией, показала очевидную необходимость усиления автоматизации процедур взаимодействия граждан и организаций с органами власти, в том числе в связи с получением разрешительных документов, — объяснила причину проведения эксперимента эксперт.

Как известно, на сегодняшний день законодательно предусмотрено свыше 50 видов лицензируемой деятельности и порядка 500 видов деятельности, где требуются те или иные разрешительные документы. При этом требования к разрешаемым видам деятельности и процедуры получения разрешительных документов весьма разнятся. Так, получение разрешительных документов может предполагать непосредственное посещение уполномоченного органа.

Эксперимент предполагает, что вместо подачи заявлений в разные ведомства, участник подаст заявление на получение лицензии через единый портал госуслуг, где с помощью межведомственного взаимодействия будет сформирован необходимый пакет документов. А орган, предоставляющий лицензии, проведет проверку этих данных с помощью ведомственных информационных систем. Таким образом, во много раз сократится количество инстанций и путь к получению разрешения. Начисление госпошлины также будет происходить через портал.

Помимо этого, в ходе эксперимента могут быть опробованы дистанционные проверки вместо выездных: с помощью дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации или видеоконференцсвязи. Идентификация заявителя будет происходить через единую систему идентификации и аутентификации портала госуслуг, а также с помощью данных геолокации.

— Это дает хорошую экономию времени и ресурсов, как для граждан и организаций, так и для государства. во-вторых, определенным образом нивелирует этот административный барьер, в-третьих, делает лицензионно-разрешительные процедуры достаточно понятными и прозрачными, независящими от усмотрения конкретных должностных лиц, — считает Д.Душакова.

Результаты эксперимента будут оцениваться ежемесячно путем доклада Минэкономразвития России в Правительство РФ. Если эксперимент будет признан успешным, то выработанный механизм лицензионно-разрешительной деятельности будет применяться на постоянной основе.

Справка

Основание для проведения эксперимента — постановление от 30 июля 2021 г. № 1279 «О проведении на территории РФ эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования».

Эксперимент проводится на всей территории РФ с 1 августа 2021 года по 1 июля 2022 года и касается получения разрешительных документов от МЧС России, Минздрава России, Росздравнадзора, Росаккредитации, Ростехнадзора, Ространснадзора, ФНС России (участники эксперимента). Участие в эксперименте добровольное. Лицензию можно оформить и по действующим правилам.