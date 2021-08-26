Чиновники с председателями гаражных кооперативов не встретились

Анонсированные Севреестром и ДИЗО встречи с представителями гаражных кооперативов с целью разработки местного закона о гаражной амнистии не состоялись.

Неопределенность, как будет осуществляться объявленная федеральным правительством гаражная амнистия в Севастополе, возникла сразу после подписания Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены», который должен вступить в силу с 1 сентября 2021 года.

В городе существует примерно 120 гаражных кооперативов, в которых в среднем порядка тысячи гаражей. При этом ясности, как в Севастополе будет проходить гаражная амнистия нет никакой. В федеральном законе четко прописано — местные власти могут вносить изменения и корректировать некоторые позиции амнистии в связи с региональными нюансами.

О том, что правительство Севастополя должно написать субъектовый закон о гаражной амнистии и даже разработало план мероприятий, конечным результатом которых станет принятие местного закона о гаражной амнистии, «Севастопольской газете» сообщила начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестра) Ани Папаянц. По ее словам, местный закон должен быть готов к 1 сентября, но она уточнила, что тема о сроках — не ее компетенция.

Для подготовки закона планировался ряд совещаний с сообществом кадастровых инженеров и представителями гаражных кооперативов. На этих встречах чиновники планировали выслушать людей, их предложения и пожелания, узнать о проблемах и региональных нюансах. А это очень важно, так как чиновники в Севастополе сплошь неместные, поэтому нюансов не знают.

Объявление о первой встрече было опубликовано на сайте Севреестра. Ее проведение планировалось на первую декаду августа. Но встреча не состоялась.

— Мы не были в курсе о планах проведения таких встреч и, соответственно, на встречах не присутствовали, — сообщил «Севастопольской газете» председатель гаражного кооператива «Памир» Сергей Лебединский.

По его словам, члены гаражных кооперативов, как обсуждали насущные проблемы в группах в социальной сети, так и продолжают обсуждать. Зато они заметили, что ближе к часу «Х» активизировались юристы и кадастровые инженеры, расклеивающие объявления о подготовке пакета документов на узаконивание гаражей по амнистии.

Председатель Севастопольской региональной организации «Общество защиты прав автовладельцев» Петр Побережный в свою очередь отметил, что о проведении встречи знал, зарегистрировался, а чтобы разговор с чиновниками получился предметным, группа активистов составила длинный список насущных вопросов.

— После чего встреча, которая планировалась на 10-11 августа, не состоялась. Не состоялась она потому, что им нечего людям сказать, — уверен П.Побережный. — Они подготовкой к проведению гаражной амнистии не занимаются.

Добавим, на информационный запрос «Севастопольской газеты» комитет по градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания Севастополя сообщил, что никакого проекта закона о гаражной амнистии от правительства или других субъектов права законодательной инициативы к ним не поступало.