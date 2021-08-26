Андрей Граничка завоевал серебро Паралимпиады

Севастополец Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 метров.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 40,92 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал Нельсон Криспин Корсо из Колумбии (2.38,12), бронза у китайца Цзя Хунгуана (2.41,29), сообщает ТАСС.

Спортсмены выступали в категории SM6 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

«Тяжело было эмоционально справиться со всеми мыслями — как пройдет старт, как все пойдет по дистанции, как я разложу все повороты. И самое главное — это финиш, когда боковым зрением ты видишь, как идешь. И с одним поворотом я немного не справился. Но своим результатом я удовлетворен», — рассказал журналистам после финиша А.Граничка.

А.Граничка принес сборной России второе серебро на Паралимпийских играх в Токио. Российские спортсмены, на счету которых также четыре золотые и три бронзовые награды, занимают четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (6-4-5), второй идет сборная Австралии (6-2-4), третьими — британцы (5-7-2). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

24-летний А.Граничка — двукратный победитель и многократный призер чемпионатов мира и Европы, а также многократный чемпион России по плаванию спорта лиц с ПОДА.

Плаванием он занимается в севастопольском Центре адаптивного спорта «Инваспорт».

— Андрей стал серебряным призером паралимпийских игр в Токио, уступив колумбийцу всего две секунды, — прокомментировала «Севастопольской газете» по телефону из Токио победу своего подопечного тренер Ирина Мащенко.

Она также сообщила, что на церемонию награждения в связи с принятыми мерами эпидбезопасности тренеров не допускают. Так что сфотографировать А.Граничку с олимпийской медалью ей удалось сразу после вручения.