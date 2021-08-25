Учителям подняли зарплату, а медикам сократили

Среднемесячная зарплата в Севастополе в июне 2021 года достигла уровня в 41,7 тысячи рублей. Больше всех зарабатывают финансисты, энергетики и учителя.

По сравнению с маем 2021 года средняя зарплата выросла на 10,2%, а по отношению к июню 2020 года — на 8,5%.

Среди рекордсменов июньской статистики — учителя. В сфере образования средняя зарплата выше майской на 52 процента и составляет 63 тысячи рублей. Можно предположить, что такой бурный рост связан с летними отпускными педагогам. Но, оказывается, что зарплаты в образовании значительно увеличились и по сравнению с июнем 2020 года (на 43,8%).

Наивысший уровень зарплат в июне наблюдался на предприятиях Севастополя, занимающихся финансовой и страховой деятельностью (средняя заработная плата их работников возросла в 1,6 раза), в области информации и связи (выше на 38%), у энергетиков (выше на 35%), в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (выше на 23%), сообщает Крымстат.

В промышленности среднемесячная заработная плата составила 42 тысячи рублей, что на 3,2% выше, чем в предыдущем месяце, и на 7,5% выше, чем годом ранее.

В сельском, лесном хозяйствах, а также отраслях, связанных с охотой, рыболовством и рыбоводством, по отношению к предыдущему месяцу зарплата увеличилась на 15,7% — до 40,7 тысячи. В строительстве — 33,5 тысячи рублей.

В здравоохранении работникам в июне начислили в среднем по 43 тысячи рублей, что на 1,4% выше, чем в мае, но на 26% ниже соответствующего месяца прошлого года.

Низкие зарплаты зафиксированы у работников гостиниц и общественного питания (ниже средней по городу на 65%), торговли, специалистов, занимающихся ремонтом автомобилей (ниже на 49%), и другой сферы услуг.