Современная стоматология — что может предложить сегодня?

Найти хорошего зубного врача в Киеве — задача не из легких. Но еще сложнее отыскать клинику, оказывающую полный комплекс услуг высокого качества и в соответствии с мировыми стандартами. Поэтому стоматология на Оболони известна жителям как частный центр, сочетающий в себе профессионализм специалистов, применение прогрессивных технологий и использование в работе новейшего стоматологического оборудования.

Работа хорошего стоматолога не ограничивается лечением — она включает детальную диагностику и поиск оптимальных методов устранения патологий, услуги по ортопедии, ортодонтии, имплантации, художественной реставрации.

Услуги стоматологии

Среди направлений, в которых работает стоматология на Героев Сталинграда — лечение заболеваний и устранений патологий зубов у детей и взрослых. Применяемые технологии и методы обеспечивают безопасное и комфортное пребывание наших пациентов в кресле кабинета зубного врача.

Среди услуг учреждения:

— комплексное аппаратное обследование;

— рентгенология — получение панорамных снимков челюстей, КТ зубов, телерентгенограммы;

— исправление прикуса и эстетическая реставрация прогрессивными методами – брекетами, элайнерами, винирами;

— лечение стоматологических заболеваний;

— безболезненное удаление моляров, в том числе, зубов мудрости;

— проведение имплантации и протезирования.

Применение специальной цифровой программы помогает грамотно рассчитать поэтапный процесс выравнивания зубов и определить точные размеры имплантов, а наличие в клинике зуботехнической лаборатории обеспечивает быстрое изготовление персональных протезов. Благодаря использованию метода костной пластики и работе лазера процедуры отличаются отсутствием травматичности и гарантируют желаемый результат.

Детская стоматология

Проблемы с зубами и ротовой полостью в детском возрасте — не редкость. Но отыскать врача, умеющего найти подход к ребенку и грамотно произвести коррекцию всех дефектов, может сопровождаться сложностями. Поэтому детская стоматология в Оболонском районе основана на создании доверительного отношения малыша к людям в белых халатах.

Работа детского стоматолога включает:

— диагностику патологий ротовой полости, начиная с появления первых зубов;

— устранение налета;

— коррекцию прикуса;

— рекомендации родителям по уходу за стоматологическим здоровьем ребенка.

Как можно попасть на прием к врачу в Люми-Дент

Слаженная работа врачей нескольких специализаций, постоянное расширение знаний в области современной стоматологии, применение новейших методик и оборудования позволяет клинике Люми-Дент по праву занимать место среди лучших центров в Киеве.

Среди преимуществ стоматологии в Оболонском районе — приемлемые цены лечения зубов https://www.lumident.kiev.ua/price , наличие сертификатов на все услуги, полный комплекс проводимых процедур, современные методы диагностики, лечения и имплантации и новейшие способы художественной реставрации. Записывайтесь на прием на сайте учреждения и забудьте о проблемах стоматологического характера!