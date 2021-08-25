Школьные выплаты в Севастополе получили более 58 тысяч детей

По статистическим данным путинские 10 тысяч рублей к началу учебного года имеют право получить 62437 юных жителей города.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, в отделение Пенсионного фонда поступило более 45 тысяч заявлений на получение школьной выплаты. Положительные заключения выданы в отношении более 44 тысяч заявлений. Средства получил 58 351 ребенок.

Оформление единовременной выплаты максимально упрощено: Пенсионный фонд использует для этого сведения, полученные для выплат семьям с детьми в 2020 году. Родители должны только проверить актуальность указанных данных.

По 761 заявлению в назначении выплаты отказано по следующим причинам:

— 340 заявлений поданы на детей старше 18 лет, которые не являются инвалидами;

— в 13 заявлениях предоставлена недостоверная информация. Специалисты фонда уточняют сведения;

— 183 заявления дублируют уже поданные заявления;

— 50 отказов выдано из-за отсутствия гражданства у заявителя или ребенка.

Выплата 10 тысяч рублей на каждого российского школьника производится по поручению президента России. Владимир Путин заявил об оказании такой меры поддержки, выступая с посланием Федеральному собранию.

Право на выплату имеют:

— семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, родившимися в период с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года включительно;

— инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение в школах.

Выплата осуществляется для жителей Российской Федерации. Заявители и дети-школьники должны быть гражданами РФ на момент подачи заявления. Если родители еще оформляют гражданство, они смогут подать заявление до 1 ноября.