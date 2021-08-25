Роспотребнадзор впервые зафиксировал летом в Крыму грипп

За неделю на полуострове зафиксировано 20 случаев гриппа. Ранее летом на полуострове этот вирус не выявляли, сообщила 25 августа на совещании оперштаба региона главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

«За последнюю неделю на территории полуострова зафиксированы 20 случаев гриппа H3N2. Эти случаи лабораторно подтверждены в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Такой циркуляции вирусов гриппа у нас на территории полуострова в летний период не было еще никогда», — цитирует Н.Пеньковскую ТАСС.

Она отметила, что иммунизация против гриппа в Крыму начнется уже в сентябре.